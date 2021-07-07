اخبار الرياضة

الأرجنتين تضرب موعدًا مع البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغت الأرجنتين نهائي كوبا أمريكا بعد تغلبها على كولومبيا، بركلات الترجيح بثلاثة ركلات مقابل ركلتيْن، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وافتتح لاوتارو مارتينيز أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة، وعدّل لويس دياز النتيجة في الدقيقة الـ 61، وتواصلت المباراة إلى الأشواط الإضافية والتي لم تشهد أي تغيير في النتيجة.

ومع وصول المواجهة إلى ركلات الترجيح لعب الحارس إيميليانو مارتينيز دورًا كبيرًا في تأهل التانجو، بعد تصديه لثلاث ركلات لتنتهي المواجهة بثلاثة ركلات مقابل ركلتيْن.

وستواجه الأرجنتين منافستها البرازيل في قمة مرتقبة، الأحد المقبل، على ملعب ماراكانا التاريخي، في المباراة النهائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك