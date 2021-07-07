الأرجنتين تضرب موعدًا مع البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

بلغت الأرجنتين نهائي كوبا أمريكا بعد تغلبها على كولومبيا، بركلات الترجيح بثلاثة ركلات مقابل ركلتيْن، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وافتتح لاوتارو مارتينيز أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة، وعدّل لويس دياز النتيجة في الدقيقة الـ 61، وتواصلت المباراة إلى الأشواط الإضافية والتي لم تشهد أي تغيير في النتيجة.

ومع وصول المواجهة إلى ركلات الترجيح لعب الحارس إيميليانو مارتينيز دورًا كبيرًا في تأهل التانجو، بعد تصديه لثلاث ركلات لتنتهي المواجهة بثلاثة ركلات مقابل ركلتيْن.

وستواجه الأرجنتين منافستها البرازيل في قمة مرتقبة، الأحد المقبل، على ملعب ماراكانا التاريخي، في المباراة النهائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية