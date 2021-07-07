سابالينكا تُطيح بـ”أنس جابر” من بطولة ويمبلدون

ودّعت التونسية أنس جابر بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بعد خسارتها في ربع نهائي البطولة أمام المصنفة الرابعة عالميًا البيلاروسية، أرينا سابالينكا، بمجموعتيْن.

وحسمت سابالينكا المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، بعدما نجحت في كسر إرسال اللاعبة التونسية، وفي المجموعة الثانية؛ نجحت اللاعبة البيلاروسية في فرض تفوقها أمام أنس جابر؛ لتنهي المجموعة بستة أشواط مقابل ثلاثة، لتضمن تأهلها إلى المربع الذهبي.

وكانت أنس جابر قد دخلت التاريخ؛ لكونها أول عربية تبلغ دور الثمانية في بطولة من ضمن بطولات الجراند سلام .

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