إنجلترا تستعد لملاقاة الدنمارك في نصف نهائي اليورو

يستضيف ملعب ويمبلي اليوم نصف النهائي الثاني، الذي سيجمع المنتخبيْن الإنجليزي والدنماركي، لحساب مباريات يورو 2020.

وتأهل المنتخب الدنماركي إلى الدور النصف النهائي، عقب تخطّيه للمنتخب التشيكي بهدفيْن مقابل هدف، بينما جاء تأهل المنتخب الإنجليزي، بعد فوزه بنتيجة عريضة على حساب المنتخب الأوكراني، بأربعة أهداف دون ردٍّ في ملعب ويمبلي.

وسيضرب المتأهل من هذه المباراة موعدًا مع المنتخب الإيطالي الذي نجح في التأهل بعد فوزه بركلات الترجيح على حساب المنتخب الإسباني في المباراة الأولى من الدور نصف النهائي

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