“قائمة وحيدة” تتقدم لانتخابات مجلس إدارة اتحاد القوة البدنية

تسلّمت اللجنة المشرفة على الانتخابات الخاصة بالاتحاد الليبي للقوة البدنية، الملف المقدّم من القائمة، التي ستخوض انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المنتظر إقامتها في شهر يوليو الحالي.

وتكوّنت القائمة المتقدمة من منير الشويهدي رئيسًا، و أكرم البوعيشي مساعدًا، وعضوية مروان مخلوف وفرحات السليني وعبد الله الغرياني ومفيد البكباك و سليم الفارسي.

وتعدّ القائمة التي تقدمت للانتخابات، هي القائمة الوحيدة، وسبق لرئيس القائمة أن تولى رئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد في الأعوام الأربع السابقة.

وشهدت فترة توليه للاتحاد، العديد من الإنجازات سواءً على المستوى المحلى الذي شهد إقامة مسابقات في جميع المناطق أو على المستوى المشاركات الخارجية، والتي حقق فيها المنتخب الليبي العديد من الإنجازات الأفريقية والعالمية، حيث توّج الرياضيين الليبيين بالمراكز الأولى.

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