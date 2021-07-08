الأهلي طرابلس على بعد خطوةٍ من الدوري الرباعي

أصبح الأهلي طرابلس قريبًا من بلوغ الدور الرباعي من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما عاد بفوزٍ ثمينٍ خارج أرضه على حساب الاتحاد المصراتي، بأربعة أهدافٍ مقابل هدف.

الشوط الأول؛ انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث افتتح حسام حسن النتيجة لصالح الأهلي، بينما عدّل أحمد القديري للاتحاد المصراتي.

وفي الحصة الثانية؛ نجح الأهلي طرابلس في تسجيل ثلاثية كاملة عن طريق جبريل كاك وأنيس السلتو ومحمد الغنودي؛ ليرفع الفريق رصيده للنقطة 37 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتحاد المصراتي عند النقطة 27، ثانيًا.

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