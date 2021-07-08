“بطل ألمانيا” يقدم مدربه الجديد ناغليسمان

قدم بايرن ميونيخ مدربه الجديد يوليان ناغلسمان رسمياً إلى وسائل الإعلام ليبدأ تدريب بطل ألمانيا بعد قيادته الفريق خلال المران الأول له .

وجاء تقديم ناغلسمان خلال مؤتمر صحفي إلى جانب المدير الرياضي حسن صالح حميديتش والمدير التنفيدي أوليفر كان.

وعقب المؤتمر الصحفي لتقديمه مدرباً لبطل البوندسليغا، أجرى يوليان ناغلسمان صحبة الطاقم التدريبي أول تدريب له والذي شهد مشاركة المدافع الفرنسي الشاب أوباميكانو بعد انتقاله من لايبزيغ .

ووقع ناغلسمان قبل أشهر عقداً يربطه مع الفريق البافاري لخمسة أعوام قادماً من لايبزيغ بعدما حل مكان هانز فيليك الدي سيقود المنتخب الألماني بداية من الفترة المقبلة .

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