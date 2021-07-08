بـ”هدف الوقت الإضافي”.. إنجلترا في نهائي اليورو لأول مرة

تأهلت إنجلترا إلى المباراة النهائية في أمم أوروبا، بفوزها على الدنمارك، بهدفيْن مقابل هدفٍ، على ملعب ويمبلي، بعد وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وتقدمت الدنمارك في الدقيقة الـ 30 من ضربة حرة مباشرة عبر ميكيل دامسغارد، وعدّلت إنجلترا النتيجة عقب خطأ المدافع المخضرم سيمون كاير، الذي سجل في مرماه في الدقيقة الـ 39.

وانتظر منتخب “الأسود الثلاثة” حتى الدقيقة 104 ليمنحهم هاري كين هدف الانتصار.

وستلتقي إنجلترا، إيطاليا، في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ويمبلي، الأحد المقبل، حيث يطمح أبناء المدرب غاريث ساوثغيث في حصد اللقب لأول مرة.

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