بطل الليغا يمدد عقد مدربه التاريخي 3 سنوات

أعلن أتلتيكو مدريد تمديد عقد مدربه دييجو سيميوني لمدة ثلاث سنوات إضافية، وذلك عقب قيادته الفريق للتتويج بالدوري الإسباني، للمرة الثانية في مسيرته مع الروخي بلانكوس.

وذكر أتلتيكو مدريد بأن تمديد العقد جاء بعد التشاور مع سيميوني إضافة إلى أعضاء الكادر الفني الذين تم تمديد عقودهم حتى 2024.

ومنذ قيادة “سيميوني” الروخي بلانكوس في 2011؛ تمكن من حصد الليغا مرتيْن، إضافةً إلى التتويج بالدوري الأوروبي في مناسبتيْن والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتيْن في عامي 2014، و2016.

كما أصبح الفريق منافسًا كبيرًا مع قطبيْ الكرة الإسبانية “ريال مدريد وبرشلونة”، وقاد المدرب الأرجنتيني الفريق لـ 527 مباراةً، حيث حقق الانتصار بنسبة 60%.

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