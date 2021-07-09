رغم “خيبة اليورو”.. أبطال العالم يُجددون الثقة في “ديشامب”

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوجريت، أن مدرب المنتخب ديديه ديشامب؛ سيُواصل قيادة أبطال العالم رغم الاخفاق في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020” .

وأوضح “لوجريت” أن بقاء “ديشامب” سيستمر مع المنتخب الفرنسي حتى المشاركة في مونديال 2022.

وكان المنتخب الفرنسي قد ودّع بطولة اليورو بعد الخسارة أمام سويسرا في الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح.

وتولى “ديشامب” قيادة المنتخب الفرنسي في أغسطس 2012، حيث تمكّن من التتويج بكأس العالم في روسيا 2018 ، وحقق “ديشامب” نسبة فوز مع المنتخب الفرنسي وصلت إلى 65%، حيث حقق الانتصار في 76 مباراة من أصل 117 مواجهة.

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