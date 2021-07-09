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الأخضر يُلحِق بالأهلي بنغازي خسارته الأولى في الممتاز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض الأهلي بنغازي للهزيمة الأولى له في الدوري الممتاز، عندما فقد نتيجة لقائه أمام الأخضر بهدفيْن دون ردٍّ، على ملعب شهداء بنينا.

وافتتح الأهلي بنغازي النتيجة عن طريق ايفيونغ في الدقيقة 48 من زمن اللقاء، وفي الدقيقة 74؛ استطاع عبدالرحمن العمامي تعديل النتيجة للأخضر من ضربة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 96؛ استطاع يونس الحجازي حسم اللقاء لصالح الأخضر بهدف ثانٍ؛ ليٌلحق بالأهلي بنغازي أول خسارة له بالدوري، ولتشتعل المنافسة في المجموعة الأولى، إذ يحتل الأهلي صدارة المجموعة بـ 44 نقطة، بينما أصبح الأخضر ثانيًا برصيد 42 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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