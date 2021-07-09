المدافع المخضرم “راموس” يخوض رحلةً جديدةً في باريس

أعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع المدافع الإسباني، سيرجيو راموس، بصورة رسمية، لمدة موسميْن، بعقد انتقال حرٍّ بعد انتهاءه مع ريال مدريد.

وقدّم النادي الباريسي المدافع المخضرم داخل مقر النادي، حيث وقّع “راموس” على العقد الرسمي الذي سيربطه مع سان جيرمان حتى يونيو 2023 ، وسيحمل قميص سيرجيو راموس الرقم أربعة.

ويعتبر راموس ثالث صفقة رسمية لباريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الحالي، بعد التعاقد مع لاعب الوسط جورجينيو فينالدوم، قادمًا من ليفربول، إضافةً إلى الظهير المغربي أشرف حكيمي قادمًا من إنتر .

ولعب المدافع المخضرم 16 عامًا مع ريال مدريد وحقق 22 لقبًا في جميع المسابقات.

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