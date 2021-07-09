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المدافع المخضرم “راموس” يخوض رحلةً جديدةً في باريس

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع المدافع الإسباني، سيرجيو راموس، بصورة رسمية، لمدة موسميْن، بعقد انتقال حرٍّ بعد انتهاءه مع ريال مدريد.

وقدّم النادي الباريسي المدافع المخضرم داخل مقر النادي، حيث وقّع “راموس” على العقد الرسمي الذي سيربطه مع سان جيرمان حتى يونيو 2023 ، وسيحمل قميص سيرجيو راموس الرقم أربعة.

ويعتبر راموس ثالث صفقة رسمية لباريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الحالي، بعد التعاقد مع لاعب الوسط جورجينيو فينالدوم، قادمًا من ليفربول، إضافةً إلى الظهير المغربي أشرف حكيمي قادمًا من إنتر .

ولعب المدافع المخضرم 16 عامًا مع ريال مدريد وحقق 22 لقبًا في جميع المسابقات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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