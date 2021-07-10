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“أبوسلوم” لـ218: مواجهة السنغال القادمة لن تكون سهلةً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس بعثة المنتخب الوطني للكرة المصغّرة الموجودة في نيجيريا، عادل أبوسلوم، في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ” 218″، إن المباراة القادمة أمام السنغال غدًا، لحساب الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا؛ لن تكون سهلةً؛ نظرًا لقوة المنافس وتصنيفه العالي عالميًا.

وأضاف “أبوسلوم” أن المنتخب الوطني كان يستحقّ الفوز في مباراته الأولى أمام نيجيريا، لكن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص.

وأوضح أن هدفهم من خلال هذه المشاركة هو حجز مقعد مؤهل لنهائيات كأس العالم حيث ستتأهل المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي مباشرة.

ويحظى المنتخب الوطني للكرة المصغّرة بسمعةٍ كبيرةٍ أفريقيًا ودوليًا؛ نظرًا لما يملكه من لاعبين بارزين ومهرة في هذه اللعبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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