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دجوكوفيتش يصعد إلى نهائي ويمبلدون

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ المصنف الأول عالميًا، نوفاك دجوكوفيتش، المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بفوزه على الكندي دينيس شابوفالوف، بثلاث مجموعات دون ردٍّ.

وتمكن اللاعب الصربي من حسم المجموعة الأولى بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، وعاد لينهي المجموعة الثانية بصعوبة بسبعة أشواط مقابل خمسة، ثم أنهى حامل لقب النسخة الأخيرة، المجموعة الأخيرة بسبعة مقابل خمسة؛ ليتأهل للنهائي.

وسيُواجه دجوكوفيتش، في المباراة النهائية، منافسه الإيطالي ماتيو بريتيني، حيث يسعى المصنف الأول لمعادلة الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بالبطولات الكبرى إلى جانب روجر فيدرر ورافائيل نادال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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