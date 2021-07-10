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بريتيني يُواجه دجوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل المصنف السابع في البطولة، الإيطالي ماتيو بريتيني، إلى النهائي، بفوزه على البولندي هوبرت هوركاتش، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وحقّق بريتيني الانتصار في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، وواصل اللاعب الإيطالي المتألق في الفترة الأخيرة سيطرته على المواجهة بعد الفوز بالمجموعة الثانية بستة أشواط دون مقابل، لكن هوبرت هوركاتش عاد من بعيد ليتفوق في المجموعة الثالثة بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، لكن بريتيني تمكّن من حسم المباراة بالمجموعة الرابعة بستة أشواط مقابل أربعة، في المواجهة التي استغرقت ساعتيْن و36 دقيقة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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