كولومبيا تحصد المركز الثالث في كوبا أمريكا

احتلت كولومبيا المركز الثالث ضمن بطولة كوبا أمريكا، التي تُقام في البرازيل، بفوزها بصعوبة على بيرو، بثلاثة أهداف مقابل هدفيْن على ملعب ماني جارينشا الوطني.

وتقدم يوشيمار يوتون بأول أهداف المباراة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لصالح بيرو، وعدّل خوان كوادرادو النتيجة لكولومبيا في الدقيقة 49، وعزّز لويس دياز بالهدف الثاني في الدقيقة 62، إلا أن جيانلوكا لابادولا سجّل التعادل لبيرو في الدقيقة 82، قبل أن يسجّل لويس دياز هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع.

وحقّق منتخب الكافاتيروس المركز الثالث في البطولة، للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ 2016.

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