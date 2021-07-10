روي كوستا رئيسًا لنادي بنفيكا.. بعد اعتقال رئيسه السابق

أصبح اللاعب البرتغالي السابق روي كوستا رئيسًا لنادي بنفيكا بعد احتجاز رئيسه السابق، لويس فيليبي فييرا، الأيام الماضية؛ لتورطه في شبهات التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وبحسب البيان الرسمي للنادي البرتغالي؛ فإن روي كوستا أصبح رئيسًا بالإجماع لبنفيكا بمجرد أن أعلن الرئيس السابق، فيليبي فييرا، تعليق مهامه الرسمية من خلال محاميه كرئيس للنادي بشكل فوري.

وكان “فييرا” قد أعتقل إضافةً إلى ثلاثة أشخاص آخرين في عملية “البطاقة الحمراء”، التي كشفت عن أعمال شبهات وجرائم مالية بأكثر من مائة مليون يورو.

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