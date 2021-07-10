اخبار الرياضة

روي كوستا رئيسًا لنادي بنفيكا.. بعد اعتقال رئيسه السابق

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصبح اللاعب البرتغالي السابق روي كوستا رئيسًا لنادي بنفيكا بعد احتجاز رئيسه السابق، لويس فيليبي فييرا، الأيام الماضية؛ لتورطه في شبهات التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وبحسب البيان الرسمي للنادي البرتغالي؛ فإن روي كوستا أصبح رئيسًا بالإجماع لبنفيكا بمجرد أن أعلن الرئيس السابق، فيليبي فييرا، تعليق مهامه الرسمية من خلال محاميه كرئيس للنادي بشكل فوري.

وكان “فييرا” قد أعتقل إضافةً إلى ثلاثة أشخاص آخرين في عملية “البطاقة الحمراء”، التي كشفت عن أعمال شبهات وجرائم مالية بأكثر من مائة مليون يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك