قمة كلاسيكية بين البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

تقرير 218

سيكون النهائي المرتقب في كلاسيكو الكرة العالمية بين البرازيل والأرجنتين واحدًا من المواجهات المنتظرة على مستوى المتابعة عبر العالم، وسيحتضنها ملعب ماراكانا التاريخي .

المواجهة ستشهد صدامًا مرتقبًا بين أثنين من أفضل لاعبي العالم، ليونيل ميسي من جانب التانغو ونيمار دا سيلفا من جانب السامبا ، اللاعبين يتمتعان بعلاقة جيدة بعدما لعبا سويًا مع برشلونة وتُوّجا بأكثر من لقب محلي وقاري.

البرازيل؛ تفتقر للإبداع في خط الوسط، لكن الجانب الدفاعي لرفقاء ماركينيوس وتياغو سيلفا يعدّ الجانب الذي قد يفتح باب التتويج مجددًا باللقب العاشر في تاريخ الكرة البرازيلية على الصعيد القاري في أميركا الجنوبية .

اكتشافاتٌ عديدةٌ؛ ضاهت تألق عدد كبير من النجوم في ملاعب الكرة العالمية، استطاع خلالها المدرب تيتي، أن يركز خلالها على منتخب يتمتع بالاتزان الدفاعي والمهارة الهجومية، مع وجود باكيتا وغابرييل جيسوس ونيمار وفيرمينيو، وعددٍ من اللاعبين البارزين.

في الجانب المقابل؛ سيكون التانجو مطالبًا كالعادة بالظفر باللقب الغائب منذ 1993، عامل سوء التوفيق خلال العديد من النهائيات في 2007 و 2015 و2016؛ كان الجانب المظلم للكرة الأرجنتينية في السنوات الأخيرة،

الكرة الأرجنتينية؛ أمام فرصة جيدة لإنهاء الجفاف الطويل من عدم التتويج بالبطولات، فرصة؛ قد تعزز آمال التانجو النجم ليونيل ميسي الذي تألق في البطولة الحالية، بطولة؛ ستكون مفتاح عودة ميسي للواجهة الدولية، وربما تعيده إلى منصات الكرة الذهبية.

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