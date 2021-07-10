مواجهة ليبية بين “الطبال والورفلي” في نهائي الكونفدرالية

تتجه الأنظار، مساء اليوم، صوب ملعب الصداقة في بنين؛ لمتابعة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي سيجمع بين شبيبة القبائل الجزائري والرجاء المغربي.

كل فريق في النهائي؛ يملك في صفوفه لاعبًا ليبيًا؛ فشبيبة القبائل يضمّ المهاجم محمد الطبال الذي يسعى لتحقيق لقبه الأول قاريًا خاصةً أنه ساهم بشكل كبير في بلوغ الشبيبة للنهائي.

وفي الطرف الآخر؛ يضم الرجاء في صفوفه الدولي الليبي سند الورفلي، الذي يبحث عن لقبه القاري الثاني مع الرجاء، على الرغم من العلاقة غير الجيدة بين المدرب لسعد جردة والورفلي، حيث استبعده من المباراة النهائية؛ إلا أن هذا اللقب سيُحسب للورفلي في حال التتويج.

قمةٌ أفريقية تهمّ الليبيين بسبب تواجد لاعبين ليبيين، وسط ترقب لما إذا كان اللقب الأفريقي سيكون الأول للطبال أم الثاني للورفلي.

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