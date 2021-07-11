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بعد التعثرات المتتالية.. الأرجنتين تحصد كوبا أميركا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

احتضن ملعب ماراكانا نهائي كوبا أميركا بين البرازيل بطلة النسخة الأخيرة والأرجنتين الطامحة لحصد لقب غائب منذ ثمانية وعشرين عاماً.

الأرجنتين دخلت المباراة واستغلت تمريرة رودريغو دي باول الطويلة تجاه الجناح أنخيل دي ماريا هذا الأخير استغل خروج الحارس إيدرسون مورايس ليسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الثانية والعشرين .

وفي الشوط الثاني محاولات السامبا لتحقيق التعادل كانت وافرة لكن تألق الحارس إيميليانو مارتينيز كان العنوان أمام فرص ريتشارلتسون، كما تألق في إبعاد يسارية غابرييل خيسوس، فيما اقترب ميسي من تسجيل الهدف الثاني وقتل البرازيليين بهدف في الدقائق الأخيرة .

التتويج كان عنواناً للتانغو بعد التعثرات والإحباطات المتتالية، خسارة أربعة نهائيات منها ثلاثة في كوبا أميركا وواحد في المونديال صالح به ميسي ولاعبو التانغو كل المناصرين والمحبين للكرة الأرجنتينية .. نسخة أكد خلالها ليونيل ميسي أفضليته كأفضل لاعب في البطولة وهداف النسخة الحالية كما تجاوز خلال البطولة رقم خافيير ماسكيرانو كأكثر لاعب يشارك مع الأرجنتين في المباريات الرسمية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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