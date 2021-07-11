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سلة النصر”تتوج ببطولة” ليبيا تحت 18 عاما

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح فريق النصر لكرة السلة في التتويج ببطولة ليبيا تحت ثمانية عشر عاما بعد انسحاب نادي المروج من اللقاء النهائي الذي كان من المنتظر إقامته في مجمع سليمان الظراط وذلك بسبب ما وصفه المروج بوجود الجمهور في المدرجات حيث انتظر طاقم التحكيم الزمن القانوني ومن ثم احتسبت المباراة للنصر بعشرين نقطة دون مقابل.

وسلم رئيس الاتحاد العام فؤاد برغش كأس البطولة للنصر وجائزة المركز الثالث لفريق اليرموك والذي تفوق على الاتحاد.

ويأمل محبو النصر من هذا الجيل أن يمثل فريقهم الأول في السنوات القادمة بصورة قوية وإيجابية ومثل هذه البطولات المجمعة تسهم بشكل كبير في الرفع من مستوى لاعبي الأندية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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