سلة النصر”تتوج ببطولة” ليبيا تحت 18 عاما

نجح فريق النصر لكرة السلة في التتويج ببطولة ليبيا تحت ثمانية عشر عاما بعد انسحاب نادي المروج من اللقاء النهائي الذي كان من المنتظر إقامته في مجمع سليمان الظراط وذلك بسبب ما وصفه المروج بوجود الجمهور في المدرجات حيث انتظر طاقم التحكيم الزمن القانوني ومن ثم احتسبت المباراة للنصر بعشرين نقطة دون مقابل.

وسلم رئيس الاتحاد العام فؤاد برغش كأس البطولة للنصر وجائزة المركز الثالث لفريق اليرموك والذي تفوق على الاتحاد.

ويأمل محبو النصر من هذا الجيل أن يمثل فريقهم الأول في السنوات القادمة بصورة قوية وإيجابية ومثل هذه البطولات المجمعة تسهم بشكل كبير في الرفع من مستوى لاعبي الأندية.

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