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الرجاء يتوج بالكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج رفاق الدولي الليبي سند الورفلي مع فريقهم الرجاء بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تجاوز شبيبة القبائل بهدفين دون رد في ملعب الصداقة في بنين

وافتتح الرجاء النتيجة مبكرا وتحديدا في الدقيقة الخامسة عن طريق سفيان رحيمي، ومن ثم أضاف بين مانغولا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشرة.

وفي الشوط الثاني انتفض الشبيبة وأحرز زكريا بولحية هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثامنة والأربعين وحاول الفريق الجزائري العودة في النتيجة في أكثر من مناسبة مستغلا خروج عمر العرجون بالبطاقة الحمراء، لكن الرجاء حافظ على النتيجة ليتوج بلقبه الثالث في المسابقة، والثاني للورفلي الذي كان غائبا عن اللقاء بقرار من المدرب بينما شهد النهائي مشاركة محمد الطبال من جانب الشبيبة

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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