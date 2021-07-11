الرجاء يتوج بالكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل

توج رفاق الدولي الليبي سند الورفلي مع فريقهم الرجاء بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تجاوز شبيبة القبائل بهدفين دون رد في ملعب الصداقة في بنين

وافتتح الرجاء النتيجة مبكرا وتحديدا في الدقيقة الخامسة عن طريق سفيان رحيمي، ومن ثم أضاف بين مانغولا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشرة.

وفي الشوط الثاني انتفض الشبيبة وأحرز زكريا بولحية هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثامنة والأربعين وحاول الفريق الجزائري العودة في النتيجة في أكثر من مناسبة مستغلا خروج عمر العرجون بالبطاقة الحمراء، لكن الرجاء حافظ على النتيجة ليتوج بلقبه الثالث في المسابقة، والثاني للورفلي الذي كان غائبا عن اللقاء بقرار من المدرب بينما شهد النهائي مشاركة محمد الطبال من جانب الشبيبة

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