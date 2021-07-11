في اليوم الأخير من اليورو .. إيطاليا تلاقي إنجلترا لتحديد البطل

وصلنا لنقطة النهاية.. إلى ختام النسخة الاستثنائية من يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا، سيسدل الستار على هذه البطولة المشوقة التي حبست الأنفاس وخالفت جميع التوقعات.

المنتخب الإيطالي سيحاول جاهدا تحقيق اللقب الذي طال انتظاره، بحضوره في المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق له حصد هذا اللقب مرة واحدة قبل أكثر من خمسين عاما، في المقابل هذا التأهل للمباراة النهائية هو الأول بالنسبة للمنتخب الإنجليزي.

الطريق للنهائي لم تكن سهلة، بالنسبة للمنتخبين إيطاليا تواجدت في مجموعة ضمت منتخبات تركيا وسويسرا وويلز تصدرتها بالعلامة الكاملة، وفي الدور الثاني نجحت في تخطي منتخبات النمسا وبلجيكا وإسبانيا.

منتخب الأسود الثلاثة في دور المجموعات عبر منتخبات كرواتيا تعادل مع اسكتلندا، وهزم التشيك، أما في الدور الثاني فكانت الأمور صعبة قليلا، لكن أبناء المدرب ساوثغيث حسمو مواجهة ألمانيا وأوكرانيا والدنمارك.

بين ساوثغيت ومانشيني ستدور المباراة النهائية التي ،ستكون هدفا الأدزوري من أجل اللقب الثاني تارخيا وتأكيد عودة الطليان لواجهة المنافسة، بينما يسعى الإنجليز لخطف اللقب ودخول التاريخ من أوسع أبوابه. فلمن ستكون الغلبة لروح الطليان أم لهدوء الإنجليزي؟

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