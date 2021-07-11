اخبار الرياضة

الأهلي  طرابلس يتوج ببطولة الدوري الليبي لكرة اليد

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

حقق فريق الأهلي طرابلس بطولة  الدوري الليبي لكرة اليد  للمرة العاشرة في تاريخه عقب تفوقه  على الهلال بنتيجة 33-18 في المباراة التي  أقيمت على قاعة مصراتة للألعاب الرياضية .

ولم يخسر الأهلي طرابلس أي مباراة في الدوري منذ انطلاقه، حيث قدم أبناء العاصمة الليبية  أداء مميزا في البطولة التي أقيمت جميع مبارياتها في مدينة مصراتة  بنظام التجمع .

وجاء تأهل فريق الأهلي  طرابلس للمباراة النهائية  بعد تغلبه   على منافسه  اتحاد الشرطة في الدور قبل النهائي   بنتيجة 30-22.

وشهدت البطولة مشاركة  21 فريقا، وزعت  على 5 مجموعات، ووضعت فرق  الاتحاد والأهلي طرابلس والهلال والجزيرة والنصر، على رأس المجموعات الخمس، باعتبارهم الأكثر حصولا على بطولات الدوري الليبي .

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الأهلي طرابلس الدوري الليبي لكرة اليد

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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