إيطاليا تستعيد أمجادها وتحقق “يورو 2020”

شهدت النسخة الاستثنائية من بطولة أمم أوروبا 2020 التي أقيمت على 11 مدينة أوروبية مختلفة تتويج الكرة الإيطالية بلقبها الثاني في اليورو تاريخيًا بعد أداءٍ كبيرٍ ومتوازنٍ خلال مشوار البطولة.

وصل المنتخب الإيطالي إلى رقمٍ قياسيٍّ خلال هذه البطولة، حيث سجل لاعبو الأزوري 13 هدفًا في مشوار يورو 2020؛ مما يعدّ أعلى حصيلة خلال المشاركة تاريخيًا في اليورو والمونديال.

طريق التتويج بكأس أمم أوروبا لم يكن بالأمر السهل للكرة الإيطالية لكن المجموعة التي أوقعت السكوادرا أتسورا إلى جانب سويسرا وويلز وتركيا وحينها حصدت إيطاليا النقاط الكاملة بتحقيقها ثلاثة انتصارات متتالية، وبلغت الدور ثمن النهائي برصيد تسع نقاط، كما حققت الانتصار في الدور ثمن النهائي على النمسا بصعوبة بعد الأشواط الإضافية، قبل أن تتمكن من إقصاء بلجيكا متصدرة التصنيف العالمي بجدارة، وعبور إسبانيا في نصف النهائي بركلات الترجيح؛ مما جعل إيطاليا تظهر للمرة الرابعة في تاريخها في نهائي البطولة الأوروبية الأكبر على صعيد المنتخبات، ليأتي الدور على إنجلترا في المباراة النهائية ويتمكن الأزوري من الانتصار بركلات الترجيح مجددًا على ملعب ويمبلي في لندن.

ساهم روبيرتو مانشيني، مدرب الأزوري، بشكل كبير، في خلق جيلٍ صاعدٍ بعد الاخفاق في التأهل إلى مونديال 2018؛ فالمنتخب الإيطالي تأهل إلى أمم أوروبا وشارك في دوري الأمم الأوروبية بأفضل صورة ممكنة، رغم أنه لم يواجه العديد من المنتخبات الكبيرة في المنافسات الرسمية في الأدوار الأولى.

خلال البطولة 16 من أمم أوروبا؛ منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في البطولة لحارس المنتخب الإيطالي وبطل ركلات الترجيح في نصف النهائي ونهائي البطولة، جيانلويجي دوناروما، فالحارس الشاب أصبح عنوانًا لتأمين حصون شباك الكرة الإيطالية في العاميْن الأخيريْن، وخلال البطولة الحالية تلقت إيطاليا أربعة أهداف بداية من دور الـ 16 أمام النمسا ثم أمام بلجيكا وأمام إسبانيا قبل أن يتلقى آخر الأهداف أمام إنجلترا.

بعد 25 سنة؛ التاريخ يعيد نفسه، بعدما كان قد أضاع جاريث ساوثجيت ركلة جزاء خلال مواجهة إنجلترا أمام ألمانيا في ملعب ويمبلي خلال نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 1996 وحينها ضاع الحلم لبلوغ النهائي؛ في النسخة الحالية وصلت “الأسود الثلاثة” إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخها خلال اليورو، وقادها المدرب الحالي جاريث ساوثجيت لكنه لم يفلح في الوصول إلى المراد وكتابة التاريخ.

استطاعت إيطاليا إيقاف طموح إنجلترا بحصد اللقب على أرضها وبين جمهورها، ففي مشوار اليورو؛ خاضت إنجلترا كل مبارياتها على ملعب ويمبلي باستثناء مواجهتها أمام أوكرانيا في دور الثمانية، وتمكنت من تحقيق الانتصار في كل المباريات إلا بالتعادل في الجولة الثانية أمام اسكتلندا في الديربي البريطاني خلال دور المجموعات دون أهداف.

إيطاليا تُوّجت باللقب الأوروبي في 11 يوليو 2021 وهو التاريخ نفسه الذي تُوّجت خلاله بمونديال 1982، عندما استطاع الأزوري حصد اللقب العالمي في ملعب سانتياجو برنابيو أمام ألمانيا.

بعد التتويج باللقب الغالي على صعيد المنتخبات في القارة الأوروبية؛ ستحصد إيطاليا قرابة عشرة ملايين يورو نظير التتويج باليورو، كما ستصل مجموع الجوائز خلال البطولة إلى أكثر من 24,5 مليون يورو، بعد تحقيق الفوز في دور المجموعات، والصعود إلى الأدوار الإقصائية، فيما حصدت إنجلترا قرابة سبعة ملايين يورو، بعد احتلالها وصافة الترتيب.

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