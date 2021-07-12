اخبار الرياضة

الأهلي بنغازي يحقق فوزًا مهمًا على شباب الجبل

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق الأهلي بنغازي نتيجة الفوز خارج أرضه، على حساب شباب الجبل، بهدفين مقابل هدف، لحساب الجولة 18 من الدوري الممتاز.

المباراة، التي استضافها ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء؛ شهدت انتهاء الشوط الأول بتقدم شباب الجبل بهدف أنس الورفلي.

وفي الحصة الثانية؛ عدّل الأهلي بنغازي النتيجة عن طريق عبدالله العرفي من علامة الجزاء، بينما أضاف زميله بوبكر أبوعقيلة هدف الفوز؛ ليحصد الأهلي ثلاث نقاط رفعت من رصيده للنقطة 47 في الصدارة، بينما تجمد رصيد شباب الجبل عند النقطة 16 في الترتيب الثامن لفرق المجموعة الأولى.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك