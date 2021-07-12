الأهلي بنغازي يحقق فوزًا مهمًا على شباب الجبل

حقق الأهلي بنغازي نتيجة الفوز خارج أرضه، على حساب شباب الجبل، بهدفين مقابل هدف، لحساب الجولة 18 من الدوري الممتاز.

المباراة، التي استضافها ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء؛ شهدت انتهاء الشوط الأول بتقدم شباب الجبل بهدف أنس الورفلي.

وفي الحصة الثانية؛ عدّل الأهلي بنغازي النتيجة عن طريق عبدالله العرفي من علامة الجزاء، بينما أضاف زميله بوبكر أبوعقيلة هدف الفوز؛ ليحصد الأهلي ثلاث نقاط رفعت من رصيده للنقطة 47 في الصدارة، بينما تجمد رصيد شباب الجبل عند النقطة 16 في الترتيب الثامن لفرق المجموعة الأولى.

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