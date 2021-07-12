للمرة السادسة في مسيرته.. “دجوكوفيتش” يحصد لقب ويمبلدون

تُوّج المصنف الأول عالميًا، نوفاك دجوكوفيتش، بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة السادسة في مسيرته بفوزه في النهائي على الإيطالي ماتيو بيرتني، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وتفوق بريتيني في المجموعة الأولى على دجوكوفيتش، بصعوبة، مستغلاً شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، وفي المجموعة الثانية؛ توازن دجوكوفيتش حيث عاد ليحقق نقاط المجموعة ويفوز بها بستة لأربعة، قبل أن يُكرّر تفوقه في المجموعة الثالثة، ويكسبها بستة أشواط مقابل أربعة، وحسم دجوكوفيتش المجموعة الرابعة بستة لثلاثة ليضمن التتويج بالمواجهة أمام اللاعب الإيطالي.

وعادل دجوكوفيتش رقم كلٍّ من روجر فيدرر ورافائيل نادال في عدد مرات حصد ألقاب البطولات الكبرى برصيد 20 لقبًا كما بات اللاعب الصربي أول لاعب يحقق ثلاثة ألقاب في الجراند سلام، في موسم واحد.

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