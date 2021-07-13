الهلال يستقبل الأخضر في قمة مباريات الأسبوع الـ18

تقام يوم غد الأربعاء مباراتان لحساب المجموعة الأولى ضمن منافسات مباريات الأسبوع الـ18 لإياب الدوري الممتاز.

حيث يستضيف فريق التعاون بملعب اجدابيا فريق التحدي في المباراة الأولى، وفي اللقاء الثاني يستقبل فريق دارنس بملعب درنة فريق النصر.

كما تقام يوم الخمس أربع مباريات يواجه الصداقة الأنوار ملعب شحات، ويرحل المتصدر الأهلي بنغازي لمدينة اجدابيا لمواجهة نجوم اجدابيا، بينما يحتضن ملعب سرت مواجهة تجمع خليج سرت بفريق شباب الجبل، وفي أهم اللقاءات يستضيف الهلال الأخضر بملعب بنينا في أقوى مباريات الأسبوع الـ18 لإياب الدوري الممتاز.

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