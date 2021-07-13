“أنس جابر” تعرض مضربها لدعم تونس ضد كورونا

أعلنت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، أنها ستعرض مضربها للبيع في مزاد علني؛ وذلك لدعم القطاع الصحي والمستشفيات في بلادها، والتي تشهد تزايدًا في عدد إصابات فيروس “كورونا”.

وأشارت أنس جابر إلى أن المبلغ الذي ستجمعه؛ سيُخصّص بأكمله لشراء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة، كما أوضحت اللاعبة التونسية أنها ستزيد مبلغًا إضافيًا بعد بيع مضربها.

ووصل سعر المضرب الذي تغلبت به أنس جابر على الأمريكية فينوس ويليامز والبيلاروسية أرينا سابالينكا والإسبانية غاربيني موغوروزا، إلى قرابة 2,200 يورو بعد ساعتين فقط من عرضه، وتعدّ صاحبة الـ 23 عامًا؛ واحدةً من أبرز لاعبات التنس المحترفات، في الوقت الحالي، كما تُوّجت، الفترة الماضية، ببطولة برمنجهام.

وتطمح أنس جابر إلى جمع أكثر من 20 ألف يورو؛ لمساعدة تونس في اقتناء لقاح فيروس “كورونا” وعددٍ من الأدوية والمعدات الطبية.

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