دي باول ينضمّ إلى الروخي بلانكوس

تعاقد أتلتيكو مدريد مع لاعب الوسط الأرجنتيني، رودريجو دي باول، قادمًا من أودينيزي، لمدة خمسة مواسم قادمة.

وبحسب بيان الروخي بلانكوس؛ فإن دي باول وقّع على العقود الرسمية؛ ليصبح لاعبًا رسميًا للفريق؛ ليدعم تشكيلة المدرب دييجو سيميوني، الذي يطمح في مواصلة نجاحه بعد التتويج بالدوري الإسباني للموسم الماضي.

وأصبح دي باول ثاني صفقات بطل الليجا، بعد تعاقده مع البرازيلي الشاب ماركوس بولو، قادمًا من فلومينينسي.

ويعدّ صاحب الـ 27 عامًا، واحدًا من أبرز اللاعبين الذين ساهموا في تتويج الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا الأخيرة في البرازيل، الأيام الماضية، بعد غياب دام 28 عامًا.

وشارك دي باول في 185 مباراةً مع أودينيزي حيث سجل 34 هدفًا على مدار خمسة أعوام.

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