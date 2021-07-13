أرقام قياسية تشهدها نسخة “اليورو” الاستثنائية

تقرير 218

أسدل الستار على بطولة “اليورو “، بطولة؛ وصفها الكثيرون بالرائعة، نسخة؛ أقيمت وسط ظروف استثنائية، بطولة؛ مثيرة سجلت نجاحًا على كل الأصعدة، وحُطّمت فيها العديد من الأرقام.

إيطاليا؛ عادت إلى سكة الألقاب بتتويجها للمرة الثانية بـ”اليورو “، منتخب؛ قاده مانشيني إلى درب الانتصارات، وإنجلترا؛ باتت ثالث منتخب مضيف على التوالي يخسر المباراة النهائية في أمم أوروبا.

روبيرتو مانشيني؛ عادل الرقم القياسي بسلسلة الانتصارات المتتالية للأزوري، وأصبح المدرب السابق للمانشافت، يواكيم لوف، خلال البطولة الأوروبية؛ أول مدرب يشرف على المنتخب ذاته خلال أربع نسخ متتالية، الدور ربع النهائي من اليورو؛ شهد غياب أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة الماضية في فرنسا، لأول مرة في تاريخ المسابقة.

النجم كريستيانو رونالدو، ورغم مغادرته البطولة من الباب الضيق؛ إلا أنه أصبح الهداف التاريخي لـ”اليورو” بـ 14 هدفًا، متفوقًا على ميشيل بلاتيني صاحب الأهداف التسعة، وبات أيضًا الهداف التاريخي للمنتخبات في المباريات الدولية بـ 109 أهداف، مسجلاً اسمه بأحرف من ذهب، بتسجيله في خمس نسخ من “اليورو”.

نسخةٌ استثنائيةٌ؛ شهدها “اليورو”، الذي أقيم في دول عدة وملاعب مختلفة، بطولةٌ مثيرةٌ؛ ربما لا تتكرر بالتفاصيل نفسها، خلال السنوات القريبة المقبلة.

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