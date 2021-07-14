منتخب المصغّرة يتفوق على زامبيا بالأربعة

أضاف المنتخب الوطني للكرة المصغّرة انتصارًا جديدًا إلى رصيده ببطولة أفريقيا، التي تستضيفها نيجيريا هذه الأيام، بعدما نجح في تخطّي زامبيا بأربعة أهداف مقابل هدف، لحساب الجولة الثالثة.

أهداف فرسان المصغّرة؛ جاءت عن طريق الناجح خليفة ووسام الحجازي ومحمد خميس وأحمد بوزيد؛ ليواصل المنتخب الوطني نتائجه الإيجابية في هذه البطولة، إذ تمكن من تجاوز منتخب السنغال، في الجولة الماضية.

وبهذا الفوز؛ تصدر المنتخب الوطني للكرة المصغّرة مجموعته برصيد سبع نقاط، يليه منتخب السنغال ثانيًا بست نقاط، ونيجيريا في المركز الثالث بأربع نقاط.

ويختتم المنتخب الوطني مباريات الدور الأول، عندما يلتقي نظيره منتخب جيبوتي، في الجولة الأخيرة، ويطمح لتحقيق الفوز لتثبيت أقدامه في صدارة هذه المجموعة، والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة.

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