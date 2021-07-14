صندوق قطر للتنمية يطلق مشروعا لتمكين الشباب في ليبيا من خلال الرياضة

وقع صندوق قطر للتنمية ومؤسسة “احفظ الحلم” التابع للمركز الدولي للأمن الرياضي اتفاقية منحة، تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز السلام والتنمية في ليبيا من خلال الرياضة.

وقال الصندوق إن هذا المشروع المشترك سيكون بمثابة دراسة معمقة لتقييم وضع الشباب الليبي وتطلعاته ودوره المحتمل في إعادة الإعمار بعد الصراع كعوامل للتغيير الإيجابي، مشيرا إلى أنه يهدف إلى الاستفادة من الرياضة كأداة لتسهيل تنمية المهارات وإعادة الاندماج والتماسك الاجتماعي للشباب والأطفال.

وقال نائب المدير العام للتخطيط الاستراتيجي في صندوق قطر للتنمية علي عبد الله الدباغ، إن من أولوياتهم القصوى إنشاء بيئة مواتية تدعم رفاهية الأطفال وتوفر فرصا لمستقبل أفضل، وأضاف أنه يمكنهم بناء أجيال جديدة صحية يمكنها المساهمة في مجموعة كبيرة من أهداف تنمية المجتمع.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي ومبادرة “احفظ الحلم” ماسيميليانو مونتاناري، إنهم فخورون أن يتم اختيارهم من قبل صندوق قطر للتنمية لبدء مشروع يستخدم قوة الرياضة لإحداث تغييرات إيجابية في حياة الشباب والأطفال في ليبيا ابتداء من مدينة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار