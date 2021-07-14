اخبار الرياضة

“بوعون” و”عبودة” جنبًا إلى جنب من أجل تأمين الديربي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عُقد، مساء أمس، الاجتماع الأمني الخاص بمباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي طرابلس، والتي ستُقام يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثامنة “إياب”، من الدوري الممتاز، على ملعب طرابلس.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة المسابقات حسين البوسيفي، ومحمد الأسود مقرر اللجنة، ورئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي بوعون، ورئيس نادي الاتحاد محمود عبودة، بالإضافة إلى رئيس جهاز دعم الاستقرار.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على التأكيد على دخول 70 فردًا فقط مقسّمة لـ 35 فردًا لكل نادٍ من اللاعبين والطواقم الإدارية والفنية وأعضاء مجلس الإدارة، بجانب اثنين من الإعلاميين من كلّ نادٍ والقناة الناقلة فقط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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