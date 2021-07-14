يويفا يفتح تحقيقًا ضد الاتحاد الإنجليزي بعد أحداث نهائي يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فتح تحقيق ضد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب أحداث نهائي أمم أوروبا بين المنتخبيْن الإنجليزي والإيطالي.

وذكر بيان “اليويفا” أن الاتهامات الموجهة إلى الاتحاد الإنجليزي تتمثّل في دخول المشجعين إلى ملعب ويمبلي، خلال النهائي، كما تسبّب الجمهور بفوضى خلال الدخول والخروج من الملعب، إضافةً إلى المضايقات التي سبّبها الجمهور، أثناء عزف النشيد الإيطالي واستخدام الألعاب النارية.

وينتظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رد الاتحاد الإنجليزي، خلال الأيام المقبلة، وتوضيح كل هذه المخالفات التي تضع انتقاداتٍ لاذعةً لمشجعي الكرة الإنجليزية.

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