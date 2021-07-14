دوناروما يودّع جمهور الروسونيري برسالةٍ مؤثرةٍ

ودّع حارس المنتخب الإيطالي، جانلويجي دوناروما، جمهور ميلان، برسالةٍ نشرها على حسابه على موقع “انستجرام”.

وذكر دوناروما، المتوّج قبل أيام ببطولة أمم أوروبا مع منتخب إيطاليا وجائزة أفضل لاعب في البطولة، أن خياراتٍ عدةً تعدّ صعبةً في المسار الشخصي والاحترافي.

وأضاف أنه خاض تجربةً لن ينساها مع الروسونيري، منذ كان في عمر الـ 16، وأشار إلى أنه يسعى لمواجهة تحدياتٍ مختلفةٍ، متمنيًا النجاح لميلان وجمهور الفريق.

ومن المنتظر أن يكمل الحارس الشاب انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الأيام المقبلة، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

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