فيدرر ينسحب من أولمبياد طوكيو

أعلن المصنف الثامن عالمياً السويسري روجر فيدرر انسحابه بشكل رسمي من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وجاء انسحاب فيدرر بعد أخفاقه في تكملة المشوار والمنافسة على لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة، وأشار اللاعب السويسري المخضرم إلى تمثيل بلاده في حدث بحجم الأولمبياد شرف كبير بالنسبة له، وأوضح فيدرر بأنه بدأ في إعادة التأهيل قبل عودته إلى بطولات التنس الكبرى .

وتمنى فيدرر صاحب التسعة والثلاثين عاماً التوفيق والحظ لمنتخب سويسرا المشارك في أولمبياد طوكيو كما أوضح بأن سيساعد أعضاء الفريق بكل مايتمتع به من خبرات .

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