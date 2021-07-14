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فيدرر ينسحب من أولمبياد طوكيو

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المصنف الثامن عالمياً السويسري روجر فيدرر انسحابه بشكل رسمي من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وجاء انسحاب فيدرر بعد أخفاقه في تكملة المشوار والمنافسة على لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة، وأشار اللاعب السويسري المخضرم إلى تمثيل بلاده في حدث بحجم الأولمبياد شرف كبير بالنسبة له، وأوضح فيدرر بأنه بدأ في إعادة التأهيل قبل عودته إلى بطولات التنس الكبرى .

وتمنى فيدرر صاحب التسعة والثلاثين عاماً التوفيق والحظ لمنتخب سويسرا المشارك في أولمبياد طوكيو كما أوضح بأن سيساعد أعضاء الفريق بكل مايتمتع به من خبرات .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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