دوناروما يُعزّز صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر

انضمّ الحارس الإيطالي جالويجي دوناروما، رسميًا، إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر حتى صيف عام 2026 قادما من ميلان.

وجاء انتقال دوناروما بعد عدم نجاح مفاوضات التجديد مع ميلان في المدة الماضية ممّا جعل الفريق الفرنسي يفوز بخدماته ليصبح رابع لاعب في هذا الميركاتو، يُعزّز صفوف الفريق الفرنسي بعد جورجينو فينالدوم، و أشرف حكيمي وسيرخيو راموس.

وكان الحارس الإيطالي الشاب قد حصل على جائزة أفضل لاعب ببطولة “يورو 2020” والتي توّج فيها باللقب رفقة منتخب بلاده إيطاليا، بعد فوزه في المباراة النهائية، بركلات الترجيح.

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