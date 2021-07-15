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التعادل السلبي يُخيّم على مواجهة دارنس والنصر

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت مباراة فريقيْ النصر ومضيفه دارنس بالتعادل السلبي لحساب الجولة 19 من مرحلة الإياب.

المباراة، التي استضافها ملعب درنة البلدي؛ شهدت فرصًا حقيقيةً من قبل الفريقيْن؛ إلا أن التعادل السلبي سيطر على دقائقها حتى النهاية، ليحصد كل فريق نقطة في رصيده، إذ رفع النصر رصيده للنقطة 43 في الترتيب الثالث، بينما وصل دارنس للنقطة 18 في الترتيب السابع.

وعقّد هذا التعادل من وضعية النصر في التأهل للدور الرباعي، حيث أصبح الفريق ينتظر تعثر الأخضر والهلال، إذ سيلتقي الفريقان مساء اليوم بملعب شهداء بنينا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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