ديربي طرابلس يعود لحسم صدارة المجموعة

تقرير 218

ماهي إلا ساعات فقط تفصل متابعي كرة القدم في ليبيا، عن ديربي العاصمة هذه النسخة من مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد.

وستكون هذه المباراة حاسمة، فالأهلي يسعى لخطف الصدارة والاتحاد يرغب في الابتعاد بها بعد تأكد تأهله للدور الرباعي .

تشكيلة الفريقان تغيرت عن مرحلة الذهاب حيث دعم كلا الفريقان صفوفهما بلاعبين جدد عززت حظوظهما في المنافسة عن اللقب.

ديربي بنكهة ليبية خالصة هذه المرة فالفريقان، سيدخلان ملعب طرابلس تحت قيادة ليبية متملة في الحمادي والدهماني والذي من المؤكد انه سيغيب بسبب اصابته بكورونا وسيعوضه مساعده سامي القعيد.

ديري طرابلس سيعود برهان جديد وهو صدارة المجموعة الاولى فهل ستتزين العاصمة ليلة الجمعة بالالوان الحمراء ام الخضراء.

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