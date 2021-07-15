برشلونة يباشر تحضيرات الموسم

باشر برشلونة تحضيراته لبداية الموسم الجديد والذي سينطلق في الثالث عشر من أغسطس المقبل حيث قاد المدرب الهولندي رونالد كومان التدريبات وسط غياب النجم ليونيل ميسي .

وشهدت تدريبات الفريق الكاتالوني الأولى تمهيداً لتحضيرات الموسم الجديد مشاركة عدة لاعبين من فريق لاماسيا كما أن كومان وفور إجراء فحوصات كورونا واختبارات اللياقة البدنية للاعبين خلال اليومين الماضيين قرر استدعاء عدد من لاعبي الفريق الأول كالبوسني ميراليم بيانيتش والفرنسي صامويل أومتيتي كما أن اللاعبين الذين خاضوا مباريات أمم أوروبا وكوبا أميركا لم يحضروا خلال التحضيرات .

وسيخوض الفريق تدريبات متواصلة خلال الأيام الخمسة المقبلة فيما سيغيب كل من أنسو فاتي وفيليب كوتينيو وتير شتيغن وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة حيث سيواصلون عملية التعافي قبل انطلاق الموسم .

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