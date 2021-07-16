منتخب الكرة المصغّرة يبلغ نهائيات كأس العالم

واصل المنتخب الوطني للكرة المصغّرة مشواره الناجح ببطولة أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، والتي تستضيفها، هذه الأيام، نيجيريا، وتحديدًا مدينة أبيدان.

وتمكّن المنتخب الوطني من تحقيق هدف مهم، بعد وصوله للدور نصف النهائي وبلوغ نهائيات كأس العالم، التي ستُقام في أوكرانيا، بفوزه على حساب منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة عريضة وصلت إلى ستة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكان منتخب الكرة المصغّرة قد بدأ مشواره ببطولة أفريقيا بتعادل أمام منتخب نيجيريا، ثمّ تمكّن من تخطّي منتخبيْ السنغال وزامبيا؛ ليتأهل للدور الثاني، ويعبر منتخب بوركينا فاسو.

وسيحاول المنتخب الوطني تحقيق خطوته القادمة، بالتتويج باللقب الأفريقي؛ لتثبيت أقدامه كبطل في هذه اللعبة.

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