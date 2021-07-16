“ديربي ناري بروح الصدارة” بين الأهلي والاتحاد

يلتقي الأهلي طرابلس مع الاتحاد في الجولة 19، من مباريات المجموعة الثانية من الدوري الممتاز على ملعب طرابلس الدولي.

وسيكون الديربي واحدًا من أبرز مباريات الموسم، حيث يحتل الاتحاد صدارة ترتيب المجموعة بـ 43 نقطةً متقدمًا بثلاث نقاط على الأهلي طرابلس، الذي يملك 40 نقطةُ.

ويسعى قطبا العاصمة إلى التواجد سويًا في الدور الرباعي؛ للمنافسة على لقب الموسم الحالي.

وتحظى المباراة بأهميةٍ كبيرةٍ لدى الجمهور الرياضي؛ حيث تعدّ واحدةً من أبرز مواجهات الكرة الليبية عبر التاريخ.

ويأتي ديربي العاصمة وسط ظروفٍ أمنيةٍ صعبةٍ في أنحاء البلاد، حيث من المقرّر أن يدخل 70 فردًا فقط من أعضاء الناديين إلى ملعب طرابلس، مساء اليوم، وذلك بعد الاجتماع الفني الذي عقد خلال الأيام الماضية؛ لتأمين الديربي.

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