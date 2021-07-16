براعم الصقور يتوج ببطولة الإتحاد الفرعي لكرة القدم في طبرق

أخبار ليبيا 24 – رياضة

توج فريق براعم الصقور ببطولة البراعم على مستوى الإتحاد الفرعي لكرة القدم في طبرق بعد فوزه على براعم البطنان بأربعة أهداف مقابل لا شئ .

سجل لفريق الصقور خلال المبارة أمس الخميس كل من “سند عبدالرازق” و”حمدي سليمان” و”منتصر رمضان” و”عبدالعزيز الغرياني” فيما سجل هدف البطنان الوحيد “المبروك صالح” .

وأدار اللقاء الحكم “منصور حامد” وساعده كل من “اعبيد محمد”، و”وليد امحارب” وحكم رابع “عبدالسلام ارحيمين”.

وتحصل فريق عين التميمي على كأس الروح الرياضية كما تم تسليم كؤوس ـفضل حارس وأفضل لاعب وهداف البطولة .

وقام رئيس وأعضاء الإتحاد الفرعي بتسليم الكؤوس وشهادات التقدير والقلائد على الفائزين .

يشار أن مسابقة البراعم انطلقت بمجموعتين وبمشاركة عدد 15 فريق والتي أسدل عليها الستار مساء أمس بملعب نادي الصقور بمدينة طبرق .