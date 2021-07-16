ساعة الحسم تقترب في ديربي طرابلس

تقرير 218

دقت ساعة الحسم ، والجميع يترقب ديربي العاصمة ، دقائق ويعلن الحكم في ملعب طرابلس صافرة البداية لمباراة الاهلي والاتحاد .

الفريقان جاهزان لهذه الموقعة الذي يتابعها الجمهور خلف الشاشات في ليبيا وخارجها ، فالرهان قوي هذه المرة والصراع مستمر من أجل صدارة المجموعة الثانية

الاهلي طرابلس بقيادة الدهماني سيدخل الديربي بتواجد جميع نجومه وعينه على النقاط الثلاث لتأكيد تألقه معتمداً علي نجاعة مهاجمه المصري حسام حسن في تسجيل الاهداف .

من جهته الاتحاد بقيادة اسامة الحمادي ، سيكون حاضرا بجميع عناصره التي صنعت الفارق وجعلته متصدرا للمجموعة لاسابيع طويلة ، ويسعى رفاق زعبية لحسم الديربي من أجل الابتعاد في الصدارة بعدما حسم التأهل رسمياً للدور الرباعي .

مباراة ديربي طرابلس من الصعب التكهن بنتيجتها ، خاصة ان الفريقان في أفضل حالتهم وملعب طرابلس سيكون الفيصل لحسم القمة المرتقبة .. فلمن ستكون الغلبة ؟

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