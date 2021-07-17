نهائي أفريقي مرتقب بين الأهلي المصري وكايزر شيفس في المغرب

تقرير 218

قمةٌ منتظرةٌ في نهائي أبطال أفريقيا بين زعيم القارة الأهلي القاهري، وكايزر شيفس الجنوب أفريقي، بملعب الاستاد الرياضي في المغرب، حيث سيحاول الفريقان كتابة التاريخ؛ فالأهلي من أجل استمرار الهيمنة على القارة الأفريقية والتتويج بالعاشرة.

أمّا كايزر شيفس، الجنوب أفريقي، الذي يدربه الاسكتلندي ستيوارت باكستر، الذي سبق أن تسبب في صدمة كبيرة للجمهور المصري، عندما قاد منتخب جنوب أفريقيا لإقصاء المنتخب المصري ببطولة عام 2019؛ ينوي إعادة السيناريو ذاته، ولكن هذه المرة في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للأندية.

الأهلي في عيون جمهوره؛ ليس بالفريق المقنع من الناحية الفنية لكن تركيبة الفريق المصري تاريخيا دائما ما تساعده على اصطياد البطولات، ولو كان في أسوأ حالاته، ولهذا السبب؛ فسيكون الأهلي في هذه المباراة المرشح الأبرز للتتويج باللقب العاشر أفريقيًا.

طموح كايزرشيفس؛ يصطدم هذه المرة بخبرة الأهلي.. فلمن تكون الغلبة هل لتوليفة المدرب موسمياني، أم لمجموعة ستيوارت باكستر الطموحة؟

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