بعد تجربة البريميرليغ.. “أندرسون” يعود إلى إيطاليا

عاد البرازيلي فيليبي أندرسون إلى فريقه السابق لاتسيو، بعد ثلاثة أعوام قضاها مع وست هام الإنجليزي.

واجتاز اللاعب، صاحب الـ 28 عامًا، الفحص الطبي الروتيني قبل توقيعه عقدًا جديدًا يربطه مع البيانكوسيليستي.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”؛ فإن وست هام حصل على قرابة أربعة ملايين جنيه إسترليني نظير التخلي عن الجناح البرازيلي.

وخاض فيليبي أندرسون 73 مباراةً مع “الهامرز” في جميع المسابقات، وسجل 12 هدفًا منذ عام 2018 .

وشارك اللاعب البرازيلي مع لاتسيو في خمس سنوات منذ 2013 إلى 2018، كما خاض تجربةً مع بورتو.

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