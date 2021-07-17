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بعد تجربة البريميرليغ.. “أندرسون” يعود إلى إيطاليا

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد البرازيلي فيليبي أندرسون إلى فريقه السابق لاتسيو، بعد ثلاثة أعوام قضاها مع وست هام الإنجليزي.

واجتاز اللاعب، صاحب الـ 28 عامًا، الفحص الطبي الروتيني قبل توقيعه عقدًا جديدًا يربطه مع البيانكوسيليستي.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”؛ فإن وست هام حصل على قرابة أربعة ملايين جنيه إسترليني نظير التخلي عن الجناح البرازيلي.

وخاض فيليبي أندرسون 73 مباراةً مع “الهامرز” في جميع المسابقات، وسجل 12 هدفًا منذ عام 2018 .

وشارك اللاعب البرازيلي مع لاتسيو في خمس سنوات منذ 2013 إلى 2018، كما خاض تجربةً مع بورتو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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