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“هاميلتون”.. الأسرع في تجارب جائزة بريطانيا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقّق لويس هاميلتون أسرع زمن في التجارب الخاصة لسباق الجائزة الكبرى البريطاني، ضمن بطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا1.

وتفوّق “هاميلتون” على الهولندي ماكس فيرستابن، الذي احتل المركز الثاني مسجلاً دقيقة واحدة وست وعشرين ثانية ومائة وأربعة وثلاثين جزءًا من الثانية؛ ليُعيد الحياة إلى فريق مرسيدس، بعد تفوق كلٍّ من ماكس فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز، في آخر خمس سباقات ضمن بطولة العالم.

وحقق ماكس فيرستابن المركز الثاني في التجارب بزمن قدره خمسة وسبعين جزءًا من الثانية من صاحب الصدارة لويس هاميلتون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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