“هاميلتون”.. الأسرع في تجارب جائزة بريطانيا

حقّق لويس هاميلتون أسرع زمن في التجارب الخاصة لسباق الجائزة الكبرى البريطاني، ضمن بطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا1.

وتفوّق “هاميلتون” على الهولندي ماكس فيرستابن، الذي احتل المركز الثاني مسجلاً دقيقة واحدة وست وعشرين ثانية ومائة وأربعة وثلاثين جزءًا من الثانية؛ ليُعيد الحياة إلى فريق مرسيدس، بعد تفوق كلٍّ من ماكس فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز، في آخر خمس سباقات ضمن بطولة العالم.

وحقق ماكس فيرستابن المركز الثاني في التجارب بزمن قدره خمسة وسبعين جزءًا من الثانية من صاحب الصدارة لويس هاميلتون.

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