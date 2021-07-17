“اليويفا” يكشف عن ملاعب نهائيات مسابقاته الأوروبية

تقرير 218

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ يقدم برنامجه ويكشف عن المباريات النهائية لدوري الأبطال حتى عام 2025؛ فبعد التغيير الإجباري بسبب أزمة فيروس “كورونا”، في الموسميْن الماضييْن ونقل النهائي إلى البرتغال في كل من ملعبيْ دا لوش ودراغاو، وسحب البساط من ملعب أتاتورك في إسطنبول؛ ها هو “اليويفا” يحاول تصحيح شكل البطولات مع اللجنة التنفيذية التي أكدت أن إسطنبول ستحتضن نهائي عام 2023، بعدما ابتعد عنها مرتيْن متتاليتيْن، فيما سيكون ملعب بتروفسكي في بطرسبرج الروسية هو المستضيف لنهائي الموسم المقبل، “اليويفا”؛ اعتمد تألق الاستضافة لملعب ويمبلي في النهائيات الأوروبية، والتي كان آخرها نهائي اليورو، ليكون حاضنًا لنهائي الأبطال نسخة 2024، فيما سيكون ملعب أليانز أرينا في ميونخ هو آخر خيارات اليويفا لنهائي 2025 .

“اليويفا”، في بيانه؛ كشف إلى أنه سيكرّم إسبانيا عن طريق منح مدينتيْ إشبيلية وبلباو، استضافة نهائي نسختيْن من الدوري الأوروبي خلال ثلاث سنوات من 2022 وحتى 2025، كما وضع “اليويفا” بندًا احتياطيًا في حال تفشي الأزمة الصحية لتغيير الملاعب لظروف طارئة.

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