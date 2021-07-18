الأهلي المصري بطلا لأفريقيا للمرة العاشرة

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حقق فريق الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي.

وجاء تتويج الأهلي عقب اكتساحه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة أمس السبت في مباراة احتضنها ملعب “محمد الخامس” في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وبفوز الأهلي سيكون على موعد مع الرجاء المغربي في نهائي السوبر الأفريقي.

وتمكن الفريق المصري من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق محمد شريف مسجلا هدفه السادس في البطولة وزاد مجدي أفشة غلة الأهلي بهدف ثاني في الدقيقة 64، وبعدها بـ10 دقائق اختتم عمرو السولية الثلاثية لأبناء مصر.

وواصل الأهلي المصري حصد الألقاب حيث حقق الموسم الماضي عام 2020 4 ألقاب هي (الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، وكأس السوبر الأفريقي).