المنتخب الوطني للكرة المصغرة يُنهي بطولة أفريقيا في الوصافة

بعد مسيرة ناجحة تكللت بالوصول للمباراة النهائية في بطولة أفريقيا للكرة المصغرة كذلك التأهل لمنافسات كأس العالم للمرة الثالثة، فقد المنتخب الوطني اللقب في المباراة الأخيرة والثواني الأخيرة أمام نظيره المصري.

المباراة التي انتهت في وقتها

الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف ذهبت للأشواط الإضافية التي حسمت في نهاية المطاف لصالح المنتخب المصري بهدف في الوقت القاتل.

نهاية مشاركة مشرفة للمنتخب الوطني تألق فيها اللاعبون بشكل لافت ونجحوا في حجز مقعد في مونديال أوكرانيا.

وكانت مسيرة المنتخب الوطني الناجحة قد بدأت بالفوز على حساب السنغال وجيبوتي وزامبيا وبوركينا فاسو وغانا ووصلت للمحطة الختامية بالخسارة أمام مصر لكن العمل سيبدأ من الآن للرهان على هذه الأسماء لتحقيق نتائج قوية في المشاركة المونديالية.

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